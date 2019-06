Rusko může opět hlasovat v Radě Evropy. Ukrajina se urazila, jednání PACE bude bojkotovat

Parlamentní shromáždění odňalo Rusku právo hlasovat v roce 2014 po anexi ukrajinského Krymu. Server Deutsche Welle v této souvislosti uvedl, že Moskva v případě neobnovení hlasovacích práv hrozila odchodem z Rady Evropy (RE).

Důvodem k nynějšímu rozhodnutí rady byla také obava o stav lidských práv v Rusku. Odchod Ruska z RE by totiž znamenal, že se Rusové nebudou moci obracet na Evropský soud pro lidská práva (ESLP) coby poslední instanci, kde mohou napadnout rozhodnutí ruské justice.

Pandora box opened.#PACE voted 4 unconditional return of #RU delegation under the pretext of protecting rights of ordinary Russians, but in reality- because of money. New #CoE value: aggressor could get away with occupation,killings,repressions,lies, as long as he pays the bill:(