Čaputová jednala v centrále NATO: Slovensko bude dávat 2 % HDP na obranu v roce 2022

"Jak jsem uvedla v rozhovoru s panem generálním tajemníkem, Slovenská republika si uvědomuje závazky, které sama dobrovolně deklarovala," řekla Čaputová. Bude podle ní zároveň na vnitrostátní úrovni velmi důležité, aby tyto peníze byly investovány transparentním způsobem. "Abychom tak budovali důvěru veřejnosti v tuto instituci a také ve slovenskou vládu," dodala.

Generální tajemník NATO Stoltenberg slovenské prezidentce před novináři poděkoval za pokrok, který její země v tomto ohledu udělala. "Začali jste před pár lety s velmi nízkým podílem obranných výdajů na HDP, teď jste mezi státy, kde zaznamenáváme nejvýraznější nárůst," řekl. Slovensko tak podle něj k práci aliance přispívá mnoha různými způsoby.

I had a very productive meeting with NATO SG @jensstoltenberg. We discussed Slovakia’s commitments to reach 2% in 2022, to continue with our contribution to enhanced Forward Presence and to support Ukraine. I was glad to hear that Slovakia is a reliable & responsible ally. pic.twitter.com/Q7zH9ZjCfT