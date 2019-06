Co bude s uprchlíky na Sea-Watch? Neziskovky neuspěly u soudu ve Štrasburku

Štrasburský soud svůj verdikt zdůvodnil tím, že na lodi už není nikdo z kategorie ohrožených osob, a proto nemůže vydat předběžné opatření. "Neexistují závažné a urgentní důvody, které by vyžadovaly přijetí okamžitého předběžného opatření," uvedl mimo jiné soud. Dodal, že Itálie už povolila vystoupit z této lodě 11 lidem v ohrožení.

Loď Sea Watch 3, která pluje pod nizozemskou vlajkou, nalodila 53 migrantů 12. června u libyjských břehů a od té doby krouží v mezinárodních vodách u italského ostrova Lampedusa, protože místní úřady jí nedovolily vplout do italských vod. Podle nového italského zákona za porušení tohoto zákazu hrozí vysoká pokuta. Vstup na pevninu povolila Itálie pouze deseti dětem a těhotným ženám (15. června) a jednomu nemocnému (22. června).

Zástupci organizace Sea Watch v úterý televizi Euronews sdělili, že na palubě je 42 lidí, včetně tří nezletilých, z nichž nejmladšímu je 12 let.

Rozhodnutí evropského soudu přivítal italský ministr vnitra Matteo Salvini, který loni po nástupu do úřadu začal s přísnou protiimigrační politikou, aby snížil masovou vlnu migrace, s níž se Itálie v posledních letech potýkala. Mimo jiné, stejně jako Malta, začala Itálie své přístavy zavírat lodím zahraničních nevládních organizací. Obě země tím chtějí kromě jiného přimět EU, aby problém migrace systémově řešila.

This is the track of the #SeaWatch 3 the last days. It draws the border between Italian territorial water and international water. Can you see it?



42 people are forcibly kept outside. 42 people that Europe, a continent of over 500 million inhabitants, does not want. Forty-two. pic.twitter.com/0iNndCKQiu