Extremista se přiznal k vraždě politika Lübckeho, Německo je případem otřeseno

Nejvyšší státní zástupce dnes sice poslancům nedal žádné informace k motivu zřejmého pachatele, sdělil jim ale, že i přes přiznání podezřelého si případ ponechává ve své gesci. Z toho podle německých médií vyplývá, že vražda skutečně měla politický motiv.

To potvrzují rovněž informace rozhlasových a televizních stanic NDR a WDR a listu Süddeutsche Zeitung, podle nichž byl motivem vraždy Lübckeho otevřený přístup k migrantům. Stephan E. podle těchto médií také vypověděl, že čin spáchal sám a nikdo jiný o něm nevěděl.

The suspect, identified as Stephan E., in the murder of a local German politician has reportedly confessed at the trial's opening. The chief prosecutor briefed parliament's interior affairs committee on the case. #Lübcke



