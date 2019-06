Migranti děsí turisty? Obyvatelé řeckého ostrova jsou zoufalí, jejich domov se změnil k nepoznání

„Ten tábor je naše hanba," říká učitel z ostrova Samos, který ukazuje na uprchlické centrum nedaleko města Vathy. Tábor, který byl zřízen v roce 2016 na základě kontroverzního dohody Evropské unie a Turecka o uprchlících, je od té doby domovem migrantů, kteří čekají na vyřízení žádostí o azyl.

Řecký ostrov Samos leží jen pár kroků od tureckého pobřeží. Lodě s přistěhovalci sem přijíždějí téměř nepřetržitě. Řada z migrantů se přitom na cestě utopí. „Není divu, že tábor místní Řeky děsí: původně byl určen pouze pro 650 žadatelů o azyl, nyní v něm ale žijí asi 4 tisíce migrantů z Blízkého východu a Afriky. Oficiálně by nikdo neměl čekat déle než tři měsíce, než bude jeho žádost o azyl vyřízena. Ale realita je velmi odlišná, takže mnoho migrantů zde prostě uvázlo,“ popisují němečtí novináři.

Nehumánní podmínky

Kolem tábora se usadilo asi 1500 migrantů, kvůli čemuž mu místní přezdívají „džungle“. Stejně se říkalo i provizornímu táboru, který vznikl u severofrancouzského přístavu Calais.

„Musíme se vypořádávat s potkany a hady, nemáme tu toalety, sprchy nebo přístup k pitné vodě,“ popisuje 30letá žena z Konga, která žije v blízkosti tábora. Říká, že mnozí Řekové obviňují lidi jako ona, že přicházejí do Evropy jen kvůli penízům. To prý ale není její případ. Zdůrazňuje, že její země je zapletena do konfliktu. Je zoufalá a varuje, že nemůže v tomto provizorním táboře, kde migranti dostávají jen 1,5 litru pitné vody denně a malé množství jídla, porodit své dítě.

Na špatné podmínky si stěžují i další přistěhovalci, kteří žijí v oficiální části tábora. Ženy uvádějí, že bývají znásilňovány a že na vše musí stát nekonečné fronty. „Musíte počkat tři hodiny, než dostanete jídlo, a alespoň hodinu, abyste mohli použít toalety,“ říká 24letý muž z Iráku. Jeho první žádost o azyl byla zamítnuta - říká, že všem Iráčanům žádosti zamítli, i když nemá ponětí proč. Návrat domů podle něj ale nepřichází v úvahu. „Jestli se vrátím do Iráku, zabijí mě,“ tvrdí.

2letý muž z Konga je v podobné situaci. On a jeho žena žijí v táboře od loňského října, zoufale se chtějí dostat do Belgie. „Tamní úřady nám musí udělit azyl, Belgičané kolonizovali naši zemi,“ připomíná. On a jeho žena opustili své děti, aby si mohli nejprve vyřešit svůj azylový status - i když je to obtížné. Zatím čekají na schůzku s řeckými úředníky. Říkají, že v současné době dostávají 90 eur (asi 2300 korun) na pomoc každý měsíc, z toho musí zaplatit 2,50 eura za bankovní poplatky. „Jak z toho máme žít?" ptá se zoufale migrant.

Migrantů je příliš mnoho

Kvůli uprchlickému táboru se počet obyvatel Vathy téměř zdvojnásobil. I proto se dříve idylické město viditelně změnilo. Dnes jsou tu migranti ze Středního východu a Afriky častější než západní turisté.

Je pochopitelné, že ne všichni místní obyvatelé jsou s tímto vývojem spokojeni. Jeden z nich říká, že zpočátku místní doufali, že uprchlické centrum přinese do této oblasti také peníze z evropských fondů. Jenže k tomu nikdy nedošlo. A dnes mají místní i žadatelé o azyl pocit, že je úřady úplně opustily.

Mnoho obchodů, kaváren a restaurací ve Vathy je pro žadatele o azyl mimo jejich finanční možnosti. Majitelé se obávají, že také děsí turisty. Prodavačka pracující v obchodě, který vítá migranty, přiznává: „Nedovoluji svým dětem, aby si samotné hrály na ulici, bojím se o jejich bezpečnost." A její kolega trvá na tom, že „nejsou rasisté, ale že je v oblasti jen příliš mnoho migrantů."

Maria, která provozuje klenotnictví ve Vathy, si myslí, že tyto obavy jsou iracionální. Připouští, že se objevují nějaké problémy, ale říká, že obavy místních obyvatel „pramení z jejich strachu z neznáma“. Maria říká, že mnozí místní obyvatelé se zajímají, jak dlouho žadatelé o azyl zůstanou na ostrově, a jestli začnou převyšovat místní obyvatele.

Špatné zprávy o táboře poškozují turistický průmysl

Mnoho lidí na Samosu se obává, že přítomnost migrantů poškozuje cestovní ruch. Evangelos Kalogeris, který v roce 2017 otevřel restauraci na hlavním náměstí Vathy, si je jistý, že současná situace odrazuje turisty. Kalogeris, který zaměstnává žadatele o azyl ve své jídelně, je přesvědčen, že situace kolem migrantů „bezdůvodně poškodila pověst ostrova, i když migranti nezpůsobují žádné problémy."

Některé zprávy podle něj vytvořily falešný dojem, že Samos je úplně zaplněný migranty. Ostrov je ale ve skutečnosti poměrně velký a většina žadatelů o azyl sídlí jen v okolí Vathy. Zástupce cestovní agentury fungující ve vesničce Kokkari, která se nachází jen 2 km od Vathy, řekl novinářům: „Zde ani na jihu ostrova žádného uprchlíka neuvidíte.“ A jeho kolega, který pracuje poblíž v kanceláři v přístavu Vathy, říká, že výletní lodě se nyní Vathy vyhábají, aby ušetřili turisty pohledu na migranty.

Proto Kalogeris naléhá na politiky, aby přehodnotili migrační plány. Domnívá se, že žadatelé o azyl by měli být spravedlivě přerozděleni a dodává, že „ostrov se může postarat maximálně o 1000 lidí“.