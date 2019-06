Slovensko plošně zastavuje starší exekuce, jsou jich miliony

Jakmile zákon podepíše prezidentka, měly by se od příštího roku až na výjimky postupně zastavit exekuce vůči dlužníkům, které byly zahájeny do konce března 2017 a které trvají déle než pět let. Naopak pokračovat bude vymáhání vybraných pohledávek, například výživného, a také exekuce, u nichž se během půldruhého roku podařilo od dlužníka vymoci minimálně 15 eur (přes 380 Kč).

Podle dřívějších informací slovenského ministerstva spravedlnosti soudy v zemi pod Tatrami evidují přibližně 2,6 milionu zmíněných starých exekucí. Věřitelé souhlas k jejich zastavení nedávají, protože by museli zaplatit náklady exekučního řízení.

Po zastavení zmíněných exekucí budou moci věřitelé podat nové návrhy na exekuce vůči dlužníkům. Tato řízení se ale už budou řídit stávajícím exekučním řádem, který je vůči dlužníkům mírnější než dřívějších právní úprava.

Zástupci podnikatelů při přípravě zákona vyjádřili pochybnosti ohledně jeho souladu s ústavou. Zákon podle podnikatelů zavede nedovolenou retroaktivitu a poškodí věřitele. Ti budou muset za každou zastavenou exekuci zaplatit exekutorovi 35 eur (892 Kč). Jen státní instituce zaplatí exekutorům na zmíněném paušálním poplatku za zastavení exekucí v příštích čtyř letech podle odhadu dohromady více než 43 milionů eur (1,1 miliardy Kč).

Slovensko v minulosti zavedlo několik opatření na pomoc dlužníkům. Patrně nejvýraznějším bylo citelné zjednodušení osobních bankrotů, které umožňují silně zadluženým obyvatelům Slovenska zbavit se až na výjimky všech dluhů.