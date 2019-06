Rusko dalo smlouvu INF k ledu. Jak zareaguje NATO? Už znějí ostrá slova

"Musíme se připravit na svět bez dohody INF," prohlásil při příchodu na jednání šéf aliance. Pro NATO je podle něho stále prioritou snaha přesvědčit Moskvu, aby se ke smlouvě vrátila, avšak do krajního termínu 2. srpna se čas krátí.

Americko-ruskou dohodu z roku 1987 vypověděl letos na začátku února Washington s odůvodněním, že Moskva ji nedodržuje. Spojené státy zároveň stanovily půlroční lhůtu, která dává Rusku možnost porušování dohody napravit. Rusko ale odmítá, že by smlouvu porušovalo.

Stoltenberg dnes nechtěl upřesnit, k jakým krokům NATO v srpnu sáhne. Zopakoval jen své dřívější vyjádření, že některé z nich budou okamžité a další budou vyžadovat nějaký čas. Už v dubnu šéf NATO prohlásil, že aliance nemá v úmyslu rozmístit v Evropě jaderné rakety. Spekuluje se spíše o možném posílení současných raketových kapacit aliance na evropském kontinentě.

Within five weeks, #Russia should have responded if it would accept destroying missile systems that violate the #INF Agreement (1987). Otherwise, #NATO will receive military countermeasures.