Loď Sea-Watch vplula s uprchlíky do italských vod, kapitánka riskuje obří pokutu

"Už toho bylo dost. Vstupujeme (do italských teritoriálních vod), ale nikoli z důvodu provokace, ale z nutnosti, kvůli odpovědnosti (za migranty na palubě)," oznámila německá nezisková organizace Sea-Watch, která plavidlo provozuje.

🔴 "I decided to enter the port of #Lampedusa. I know what I'm risking, but the 42 survivors I have on board are exhausted. I'm taking them to safety."



14 days the EU failed #SeaWatch3. Our commander has no choice. https://t.co/DKXXsUUfkS (pic: E. Ferrari) pic.twitter.com/rfeh0LLmm7