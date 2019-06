Naštve se Rusko? Vrcholní politici Slovenska se přihlásili k EU a NATO

"Vnímám v naší společnosti nejistotu z toho, že se v posledních letech v naší zahraniční politice vytratil konsensus a jednota. Považuji za klíčové, aby naše zahraniční politika na úrovni nejvyšších ústavních činitelů byla jednotná," řekla prezidentka Zuzana Čaputová po podpisu společného prohlášení se šéfem parlamentu Andrejem Dankem a premiérem Peterem Pellegrinim.

Z nejvyšších slovenských politiků čelí Danko kritice části opozice či médií za svůj vstřícný postoj k Rusku. Dankova Slovenská národní strana (SNS) také blokuje projednání nové bezpečnostní strategie země ve sněmovně a požaduje její přepracování. Vládou schválený dokument kromě jiného za porušení mezinárodního práva označil anexi ukrajinského poloostrova Krym Ruskem.

I confirmed today w/ PM @PellegriniP_ & Speaker of the Parliament A. Danko in our joint declaration that there must not be any doubt about pro-European and pro-Atlantic orientation of Slovakia. I expect we will respect this commitment and live up to it. pic.twitter.com/rFqE8GcPGh