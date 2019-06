V zahraničí zase píšou o Česku. Zaujal je „pokus o destabilizaci země“

O tématu psala např. německá stanice Deutsche Welle, arabská stanice Al-Džazíra či čínský server Xinhuanet. Vyzdvihují, že jednání se konalo skoro 17 hodin a poukazují na to, že hlasování o nedůvěře bylo vyvoláno opozičními stranami kvůli Babišovým kauzám a údajnému střetu zájmů.

Zahraniční média upozorňují, že Babiš hlasování přežil, protože opozice měla jen 85 hlasů, což není potřebných 101 hlasů nutných k svržení vlády. Podle médií byl výsledek očekáván, protože koaliční ČSSD se stejně jako KSČM, na jejíž podpoře vláda stojí, rozhodla nepřipojit se k opozici.

Velmi zmiňovaným je Babišův výrok, že hlasování o nedůvěře vládě je „pokusem o destabilizaci země“. „Ty my určitě nechceme (předčasné volby) a doufám, že naše vláda dovládne až do konce mandátu,“ citují Babiše server Euronews či Al-Džazíra.

Babiš je v předmětu zájmu zahraničních médií především v souvislosti s demonstracemi, které se vůči němu od dubna pořádají. Zvláštní pozornost věnovaly té poslední, na Letné. Zahraniční média upozornila, že to se jednalo o největší demonstraci od roku 1989.

List Financial Times vysvětluje, že demonstrace začaly kvůli Babišově jmenování nové ministryně spravedlnosti krátce poté, jej policie doporučila obvinit v souvislosti s kauzou Čapího hnízda. Připomněl též, že Babiš již dříve řekl, že nehodlá rezignovat.

Média kromě Čapího hnízda též poukazují na to, že Babiš je dle nedávné zprávy Evropské komise ve střetu zájmů. Vysvětlují, že ačkoliv Babiš v roce 2017 převedl svou firmu do svěřenského fondu, dle zprávy Evropské komise ji dál ovládá a tím porušuje pravidla o střetu zájmů.

Server Euronews podotýká, že zpráva může způsobit Babišovi „bolení hlavy“, protože by to znamenalo, že Agrofert nebude mít přístup k evropských dotacím. Též upozorňuje, že koalice s ČSSD je přinejmenším křehká a pokud by Babiš rezignoval, dalo by to velkou moc prezidentovi Miloši Zemanovi.

Zahraniční média uvádí, že Babiš jakékoliv podezření z podvodu odmítá a že navzdory mírným poklesům ve volebních průzkumech je jeho hnutí ANO stále nejpopulárnější stranou v zemi.