Teroristická hrozba v EU trvá. Ve zprávě Europolu je zmíněno i Česko

Členské země dohromady za rok 2018 nahlásily 129 neúspěšných, zmařených a provedených teroristických útoků, přičemž o aktivity džihádistů se jednalo jen ve 24 případech. Největší podíl tvořily stejně jako v předchozích letech incidenty "etno-nacionalistické a separatistické" povahy. Počet útoků klesl z předloňských 205, za rok 2016 jich Europol evidoval 142, o rok dříve 211.

"Zpráva Europolu potvrzuje, že terorismus stále pro EU představuje skutečnou a přítomnou hrozbu. Ačkoli naše společná práce na narušování a prevenci útoků zjevně má pozitivní účinek, stálá hrozba ze strany islamistických skupin jako DAIŠ (Islámský stát) společně s nárůstem násilí pravicových extremistů jasně ukazují, že je stále hodně co zlepšovat," uvedl evropský komisař pro bezpečnostní unii Julian King. Za jednu z hlavních výzev označil boj proti teroristickému obsahu na internetu.

Kromě počtu útoků také meziročně poklesl počet osob zatčených pro podezření ze zločinů spojených s terorismem, a to ze 1219 na 1056. Přibližně polovinu zatčených tvořily osoby podezřelé z džihádistických aktivit. Z České republiky nebyl hlášen žádný útok, pro podezření z podílu na terorismu zde byly zatčeny dvě osoby.

OUT NOW! The new EU Terrorism Situation and Trend Report, a concise overview of the nature of the terrorist threat the EU faced in 2018. All the details can be found in the TE-SAT 2019, available on our website: https://t.co/xFH6cS0hKC pic.twitter.com/PKnMmfsoRp