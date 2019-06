Do Itálie se začíná vracet více migrantů než do ní přichází. Může za to EU

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Itálii se v posledních letech podařilo výrazně snížit počet migrantů, kteří do země vstupují z Afriky před Středomoří. Přesto se však do země dostávají další. Na vině je opatření EU, díky kterému další země EU do Itálie vrací uchazeče o azyl. Počet těchto migrantů se během pěti let skoro třikrát zvýšil a nyní skoro nahrazuje migraci z Afriky, upozorňuje britský list The Guardian.