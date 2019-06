Stav uprchlíků na Sea-Watch se zhoršuje, evakuováni další dva migranti

Evakuováni na pevninu byl podle agentury APA 19letý muž se silnými bolestmi a jeho nezletilý bratr. "Nemůžeme čekat, až bude každý potřebovat urgentní zdravotní pomoc, aby Evropa uznala jejich základní práva," sdělila kapitánka lodi Carola Racketeová s tím, že Itálie a EU nechala migranty napospas osudu.

Loď Sea-Watch 3 nalodila 12. června u libyjských břehů 53 migrantů, vstup na pevninu povolila Itálie od té doby jen 11 z nich, zejména dětem a těhotným ženám.

🔴BREAKING: A medical evacuation just took place. One patient under serious pain and his brother were disembarked from #SeaWatch3. "We can not wait for every single person to become a medical emergency until #Europe recognizes they have basic rights" says captain #CarolaRackete. pic.twitter.com/I6Hmd9l1tE