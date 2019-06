Do Česka míří agresivní sršně. Jejich žihadlo je smrtící

Od svého evropského protějšku se sršeň asijská liší v několika věcech. Vypadá v podstatě stejně, jen je o něco tmavší. Její žihadlo je však mnohem nebezpečnější. Pro alergiky se totiž jedná o nástroj smrti.

Sršeň asijská se vyznačuje v porovnání s poměrně mírumilovnými evropskými sršni velkou agresivitou, kdy okamžitě napadá člověka, pokud se ocitne v její blízkosti (přesto je méně agresivní než její větší sestra, sršeň mandarínská, která se v Evropě vůbec nevyskytuje). Hlavní hrozbu nicméně představuje pro včely, které jsou její oblíbenou pochoutkou.

Velmi dobře to vědí francouzští včelaři. Právě ve Francii se sršeň asijská (čínská) poprvé objevila poté, co jí sem neúmyslně zavedla čínská loď v roce 2004. Francie na ní nebyla připravená a tak ji sršeň trápí už 15 let.

Francie není jedinou evropskou zemí, kde se tento zhoubný druh sršně vyskytuje. Nachází se např. v Portugalsku, Španělsku či v Itálii, kde se např. uhnízdila u nemocnice v Sanremu, kde ohrožovala pacienty i personál.

Výskyt sršně nyní hlásí i Velká Británie. Zabiják včel se měl objevit v anglickém hrabství Devon. Britská média v této souvislosti varovala před „invazí smrtících sršňů“.

Pozadu nezůstala ani česká, která varují, že sršeň byla viděna v Bavorsku, odkud se může dostat do Německa. Podle entomologa Jakuba Straky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze zde sršeň může do dvou, tří let může být. „Včelaři se musí připravit na to, že bude nutné sršně asijské likvidovat, pokud se objeví u jejich včelstev. Kdo to neudělá, sršně mu je mohou naprosto zdecimovat,“ sdělil serveru iDNES.cz.

Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR však tyto obavy trochu mírní. „Myslím, že je to horizont pěti, deseti let a bůhví jestli vůbec. Záleží, jak se bude šířit přes Německo,“ sdělil deníku Blesk.

Včelaře upozorňuje, že se s agresivní sršní dá bojovat, především aktivním a strategickým ničením jejích hnízd. Jejímu šíření může pomoci i chladná zima. Sršni se daří v teplých krajích, jako je právě jih Francie.

Včelaři zatím k žádným aktivním opatřením ale nepřistupují. „Neplánujeme žádné kroky, ani nevíme, jaké by měly být. Preventivní opatření si představit nedovedu, situaci nemonitorujeme. Až se tu sršeň asijská objeví, tak se tu objeví,“ řekla Blesku předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová.