Itálie udeřila na kapitánku lodi Sea-Watch s uprchlíky, je vyšetřována pro pašeráctví

Racketeová (31), která se v italských médiích stala symbolem odporu proti politice zavřených přístavů ministra vnitra Mattea Salviniho, sdělila, že o vyšetřování informována nebyla. Podle agentury DPA také řekla, že situace na lodi je napjatá, ale že jí bylo řečeno, že řešení situace se již blíží.

V noci na dnešek kvůli špatnému zdravotnímu stavu loď opustili dva migranti. Na twitteru o tom informovala organizace Sea-Watch International, podle níž jsou lidé na palubě na pokraji naprostého vyčerpání.

🔵 After being left alone in a state of necessity, inside Italian waters for over 24 hours, #SeaWatch3 started closing in on the port of #Lampedusa, at around 3pm.



Under this renewed pressure we were finally told a few minutes ago: "The situation's probably getting unlocked." pic.twitter.com/rpC0iawzh7