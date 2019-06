Z vězení ve Francii pustili pětinásobného vraha. "Falešný lékař" si odpykal 26 let

Věznici za městem Châteauroux dnes Romand opustil ještě před východem slunce. Jeho život na svobodě se bude řídit přísnými podmínkami. Bude muset bydlet na místě určeném soudem a vyhýbat se veškerým kontaktům s žijícími příbuznými. Zapovězeny pro něj budou kontakty s médii související s jeho případem. Bude též pod pravidelným dozorem a nebude smět navštěvovat několik francouzských regionů.

Ve francouzských médiích je pětinásobný vrah označován jako "falešný doktor".

