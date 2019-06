Sea-Watch s migranty i přes zákaz zakotvila na Lampeduse. A kapitánka vzkázala...

Informovala o tom dnes agentura DPA. Posádka lodi čekala na moři na povolení vplout do některého z přístavů bez výsledku 16 dní, kapitánka Carola Racketeová se proto nyní s odkazem na kritickou situaci na palubě rozhodla zákaz zakotvení ignorovat. V přístavu ji zatkla policie.

Podle mluvčího organizace Sea-Watch Rubena Neugebauera vplula loď do přístavu dnes krátce po půlnoci. Na twitterovém účtu se poté objevil krátký videovzkaz kapitánky, která uvedla, že o vplutí do přístavu rozhodla proto, že italské úřady nedokázaly situaci kolem migrantů nijak uspokojivě vyřešit. "Jsme na naši kapitánku hrdí, udělala správnou věc. Držela se námořního práva a odvezla lidi do bezpečí," napsal na twitteru šéf neziskové organizace Johannes Bayer.

🔵 Statement of our Captain, #CarolaRackete, before entering Port with the #SeaWatch3.



“We are proud of our captain, she did exactly the right thing. She upheld the law of the sea and brought people to safety." – #SeaWatch chairman Johannes Bayer pic.twitter.com/lfZ16Pq9F1