Pochod proti oteplování planety zhatilo ve Francii vedro

Pochodovat na podporu ochrany klimatu se mělo mezi obcemi Chaux a Bouilland ve východofrancouzském departementu Côte-d'Or, které jsou od sebe vzdálené zhruba deset kilometrů.

Výběr míst startu a cíle přitom nebyl zdaleka náhodný. Jméno Chaux se ve francouzštině vyslovuje stejně jako slovo chaud, tedy teplý či horký, a Bouilland jako slovo bouillant, tedy vařící či vroucí.

Čáru přes rozpočet ale nakonec organizátorům pochodu z organizace Les Amis de la Terre (Přátelé Země) udělalo extrémní počasí, za které podle nich mohou právě klimatické změny. Kvůli vlně veder, která tento týden sužuje nejen Francii, ale celou jižní, západní a střední Evropu, prefektura departementu Côte-d'Or pochod zakázala.

NEW HEAT RECORD for France! Gallargues-le-Monteux (30) has officially reached 45.8 °C, shattering the previous national maximum temperature record of 44.1 °C set in 2003! Data: @MeteoFrance Map: @meteociel pic.twitter.com/fmP2wUYZCZ