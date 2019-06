Populističtí europoslanci budou v "karanténě"? Kvůli nacionalistické frakci je rozruch

Výbor pro právní záležitosti EP se zabývá řadou otázek od aplikace unijního práva, mezinárodních smluv, vztahů se soudním dvorem EU až třeba po problematiku duševního vlastnictví. V posledních pěti letech jej vedl český lidovecký europoslanec a někdejší ministr Pavel Svoboda, který v květnových volbách svůj mandát neobhájil.

Skutečnost, že by nyní křeslo v čele výboru označovaného zkratkou Juri mohla připadnout zástupci frakce ID, v níž jsou například členy i dva europoslanci zvolení za českou SPD Tomia Okamury, má Svoboda za "poněkud zvláštní".

Připomíná ale zároveň, že v končícím složení EP byl členem výboru europoslanec Gilles Lebreton, jeden z členů francouzské RN. "Vedl sice takové nacionalistické řeči, ale dalo se s ním jinak rozumně mluvit," poznamenal bývalý český šéf výboru.

Obsazení pozic předsedů a místopředsedů výborů je součástí komplikované skládačky a složitého vyjednávání. V europarlamentu jej vedou především čtyři největší politické frakce s prounijní agendou, tedy lidovci z EPP, socialisté, liberální frakce s novým názvem Obnova Evropy (RE) a Zelení. Výsledek ale zatím není.

V širším kontextu bude ustavující schůze nového europarlamentu příští týden brát v úvahu také výsledek nedělního summitu EU, na němž se budou premiéři a prezidenti členských států zabývat otázkou, kdo by měl podle nich obsadit klíčové unijní funkce. Součástí těchto diskusí je i křeslo předsedy Evropského parlamentu. Noví europoslanci by o něm či o ní měli hlasovat ve středu, následně je čekají volby místopředsedů. Na ustavující schůzi se domluví i vznik výborů, vedení by si měli jejich členové zvolit v dalším týdnu.

Nárok nacionalistické ID na vedení jednoho z důležitých výborů je ale v základu dán parlamentní matematikou, podle níž jsou funkce rozdělovány s použitím takzvané d´Hondtovy metody. Stejným způsobem bývají uvnitř jednotlivých frakcí přidělovány funkce europoslancům z různých členských zemí bloku.

Kromě výboru označovaného Juri by tak mělo zástupcům frakce ID připadnout i křeslo v čele zemědělského výboru nového europarlamentu a odpovídající počet místopředsednických funkcí. Zda se tak opravdu stane, bude ale zřejmě záviset i na rozhodnutí ostatních frakcí, jestli dodržovat proporční model nebo zohlednit i politický pohled a vytvořit kolem europoslanců s antiunijní agendou jakousi "karanténní zónu".

Ne všem by se ale podobné řešení zamlouvalo. "My uznáváme d´Hondtovo pravidlo, podle něho by této frakci měly připadnout jeden až dva výbory. 'Cordon sanitaire' je nedemokratický," míní například český konzervativní europoslanec Jan Zahradil (ODS) a kandidát frakce ECR do čela europarlamentu.

Jak navíc připomněl jeden z obvykle dobře informovaných stávajících europoslanců, při případném krachu jednání o celkovém řešení "balíčku" unijních funkcí či pokusu alespoň o dohodu uvnitř europarlamentu se nejspíš frakce v EP pokusí svého kandidáta do čela europarlamentu prosadit v hlasování. V takové situaci by mohla být možná podpora od desítek nacionalistů významným faktorem.