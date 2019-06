Itálie vyhrála bitvu o obraz ukradený německými vojáky, vrátí se do Florencie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Obraz holandského malíře Jana van Huysuma, který za druhé světové války ukradli němečtí vojáci, se vrátí do galerie umění Uffizi ve Florencii. Ve společném prohlášení to dnes oznámila ministerstva zahraničí Německa a Itálie. Zátiší s názvem Květinová váza by měl do Florencie přivézt osobně německý ministr zahraničí Heiko Maas, uvedla agentura Reuters.