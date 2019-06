Britka vězněná v Íránu ukončila hladovku. Dostaneme ji domů, slibuje poslankyně

"Dnes ráno jsem přijal telefonát a byla to dobrá zpráva, rozhodla se ukončit hladovku. To znamená, že ji ukončím i já," řekl Ratcliffe. "Musím říct, že se mi hodně ulevilo. Začínalo to pro mě být náročné, ale jsem si jist, že pro ni to bylo mnohem těžší," řekl BBC. Íránské revoluční gardy na ženu podle něj tlačily, aby protest ukončila.

Na dotaz, čeho hladovkou docílili, Ratcliffe odpověděl, že k íránské ambasádě v Londýně, před kterou protestoval, přišlo jeho ženě vyjádřit solidaritu více než 100 britských poslanců. O případu také psala světová média a kauza si získala větší pozornost i v Íránu, kde si teď lidé podle Ratcliffea uvědomují, že je zapotřebí najít řešení.

Rattcliffe uvedl, že jeho protest íránské diplomaty v Londýně rozhněval a že ho někteří následně kritizovali na sociálních sítích. Před íránskou ambasádu v Londýně Ratcliffea přišli podpořit šéf labouristů Jeremy Corbyn či ministryně obrany Penny Mordauntová. Corbyn Ratcliffea ujistil, že se pokusí jednat s íránským velvyslancem.

Ratcliffe řekl, že nyní vyhledá lékařskou pomoc a pak se sejde s poslankyní Tulipou Siddiqovou, se kterou bude jednat o tom, zda by mohl Zaghariové-Ratcliffeové pomoci parlament. "Pro všechny u moci je ostuda, že si (manželé) tímto mučením vůbec museli projít. Dostaneme ji domů," napsala labouristická poslankyně na twitteru.

