V Londýně byla ubodána těhotná žena, dítě je v kritickém stavu

Jako podezřelý z vraždy byl zadržen sedmatřicetiletý muž. Detektiv Mick Norman událost označil za "odporný incident".

Jeden ze sousedů uvedl, že je případem "naprosto šokován". "Nic podobného se v této ulici nikdy nestalo. Obvykle je to velmi tichá ulice," prohlásil.

Violence against women has no place in our city, and horrific murders in the home like this show the scale of the problem we face.



My heart goes out to this innocent child, and to the mother they have so tragically lost. @MetPoliceUK are investigating - please help if you can. https://t.co/ia8vIuViET