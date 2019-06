Jeremy Hunt vyostřuje rétoriku. Divoký brexit by jako premiér spustil v říjnu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jeremy Hunt by se rozhodl vyvést na konci října Británii z Evropské unie bez dohody, pokud by již začátkem října bylo jasné, že neexistují žádné vyhlídky na prosazení dohody v parlamentu. Hunt, který nyní zastává funkci ministra zahraničí a soupeří o post lídra Konzervativní strany s bývalým londýnským starostou Borisem Johnsonem, to řekl v rozhovoru s televizí BBC.