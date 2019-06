Poprask. Timmermans v čele eurokomise? Stojí za ním Soros, běsní Maďarsko

V dopise, jehož plný text server Origo zveřejnil, Orbán píše, že by podpora Nizozemce Timmermanse do čela Evropské komise byla "vážnou, ba historickou chybou". Znamenalo by to totiž, že se strana, která vyhrála volby do Evropského parlamentu, jednoduše vzdá něčeho, za co bojovala, napsal maďarský premiér a označil to za "ponižující". Takový krok by podle něj vedl mimo jiné ke ztrátě důvěry v očích voličů.

Maďarský premiér v dopise zároveň přiznává, že si je vědom, že má v současnosti jeho strana Fidesz pozastavené členství v EPP, a nemůže tak mít na politiku strany žádný vliv. Členství Fideszu bylo pozastaveno letos v březnu kvůli údajnému porušování principů právního státu v Maďarsku.

