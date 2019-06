Summit EU začne se zpožděním, V4 jednala s Macronem a Merkelovou

Tusk už dnes po poledni jednal se zástupci frakcí Evropského parlamentu, po kterém účastníci jednání novinářům řekli, že předseda Evropské rady na jednání summitu evropským lídrům navrhne, že novým předsedou Evropské komise by se měl stát sociální demokrat.

Delay: #EUCO will start at 19h. Meanwhile @eucopresident consultations continue.