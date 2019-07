Rozhádaný summit: EU stále nemá nové vedení, Timmermans zůstává ve hře

Celkem už hlavy států a vlád unijních zemí mají za sebou více než dvanáctihodinový maraton jednání. Bilaterální i skupinové schůzky mezi jednotlivými politiky totiž začaly už v neděli vpodvečer a samotný summit poté odstartoval po několika odkladech s tříhodinovým zpožděním. U jednoho stolu lídři ladili společný postoj pouze dvě hodiny, nedokázali se však přiblížit přijatelnému kompromisu, a proto před půlnocí jednání přerušili.

Podle diplomatů je - či v ranních hodinách byla - opět otevřená možnost, že do čela Evropské komise by se dostal její nynější první místopředseda a kandidát evropských socialistů Frans Timmermans. Právě o tom se teď povede diskuse u pracovní snídaně.

Podle dobře informovaných zdrojů ČTK existuje "silný tlak" na to, aby byl právě nizozemský politik potvrzen jako kandidát Evropské rady do čela komise. Jednomyslnou podporu však nemá, jak dnes ráno novinářům řekl italský premiér Giuseppe Conte.

Zmíněná varianta se velmi nelíbí mimo jiné českému premiérovi Andreji Babišovi a jeho kolegům z Polska či Maďarska. "Dál budu bojovat za kandidáta na předsedu Komise, který může Evropu sjednotit a bude rozumět tomu, co potřebují státy jako Česká republika," zopakoval ráno Babiš na twitteru svůj postoj.

Jednání na summitu Evropské rady v Bruselu je dlouhé a složité. Celou noc. Už přes 12 hodin. Teď byla přestávka, za chvíli začneme znovu. Dál budu bojovat za kandidáta na předsedu Komise, který může Evropu sjednotit a bude rozumět tomu, co potřebují státy jako Česká republika. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 1. července 2019

Timmermans je ale nepřijatelný i pro některé premiéry a prezidenty hlásící se k Evropské lidové straně (EPP). Ti míní, že EPP jako vítězná strana evropských voleb by měla mít právo nominovat do čela komise svého člověka a nepřenechávat jej konkurenci.

Před ranní snídaní byl ale plán takový, že vedoucí kandidát ("spitzenkandidát") EPP Manfred Weber by se měl už ve středu stát novým předsedou europarlamentu. Prezidenti a premiéři uvažují také o tom, že dánská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová by nahradila Donalda Tuska v čele Evropské rady a novou vysokou představitelkou pro zahraniční politiku by mohla být někdejší bulharská eurokomisařka se zkušeností ze Světové banky Kristalina Georgievová.

Informace ČTK nyní hovoří o přibližně desítce zemí, které mají k Timmermansovi z různých důvodů výhrady. Tusk už dopředu avizoval, že věc okolo nominace nového předsedy komise chce mít uzavřenou dnes dopoledne. Je ale otázka, zda by v případě silného odporu části států nechal rozhodnout hlasováním, ačkoli na to má podle pravidel v tomto případě právo. Summit se ale obvykle snaží o konsensuální dohodu.

Prezidenti a premiéři chtějí jednat o celém "balíčku" křesel: kromě vedení komise také o budoucím šéfovi Evropské rady, tedy Tuskovu nástupci, o vysokém představiteli pro zahraniční politiku a o předsedovi europarlamentu. S věcí souvisí i obsazení křesla v čele Evropské centrální banky (ECB).

Je ale možné, že summit dnes domluví jen některá jména, nebo se politici nedohodnou vůbec. V takovém případě diplomaté v kuloárech zmiňují 15. července jako nejpravděpodobnější datum dalšího mimořádného summitu EU ke stejnému tématu.

Rozhovory jsou vleklé a složité, protože lídři vyvažují zájmy evropských stranických rodin, snaží se dosáhnout rovnoměrného rozložení funkcí mezi jednotlivé evropské regiony a také hledají spravedlivé zastoupení mužů a žen. Navíc je tlačí čas, dohodu chce Tusk i další premiéři a prezidenti mít dnes, před ustavujícím jednáním nového složení Evropského parlamentu tento týden.