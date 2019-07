Orbán a spol. blouzní z horka? Sorose vidí všude

Přestože dosavadní jednání o novém předsedovi Evropské komise nemají jasný výsledek, jedním z hlavních favoritů je dosavadní místopředseda komise, nizozemský socialista Frans Timmermans.

Politika však nepodporují země V4 a především Maďarsko. Tamější politici tak dál pokračují s osvědčenou dezinformací zahrnující amerického filantropa s maďarskými kořeny Georga Sorose, který v současnosti patří k nejčastějším tématům konspiračních teorií.

„Snahou dosadit Timmermanse do pozice předsedy Evropské komise chce George Soros obsadit klíčovou pozici svým člověkem, který bude směřovat k promigrační politice, a bude ovládat finanční a politické zájmy EU ve svůj prospěch. To je naprosto nepřijatelné! Maďarská vláda udělá vše, aby tomu zabránila,“ napsal maďarský politik Zoltán Kovács na sociální síti.

