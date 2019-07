Timmermans rozpoltil EU: Na mimořádném summitu v Bruselu je dusno

S Timmermansovou nominací má problém zjevně větší skupina zemí než jen státy jako Polsko, Maďarsko, Česko či Itálie, které své pochybnosti formulovaly už o víkendu. Diplomaté zmiňují také například skeptický postoj Irska, Chorvatska, Rumunska, Litvy, Lotyšska či Malty.

Central European leaders and politicians insisting on that #Timmermans doesn't understand the region proves how well Timmermans does understand the region in fact. #EUCO — Aron Tabor (@aront1) 1. července 2019

Jak ráno připomněl italský premiér Giuseppe Conte, jeden z mála přímých účastníků jednání, který zatím hovořil s novináři, konsensus tak summitu zatím jednoznačně chybí. Před předsedou schůzky Donaldem Tuskem tak nyní stojí otázka, zda o věci nechat rozhodnout hlasováním a zda by takový postup byl veřejný či tajný. I to by totiž mohlo případný výsledek ovlivnit.

Ani někteří předsedové států či vlád hlásící se k Evropské lidové straně (EPP) nejsou s Timmermansovou nominací spokojeni. Jeho socialisté skončili totiž v květnu v eurovolbách až "druzí na pásce" a tak by podle části zástupců vítězných lidovců neměli mít nárok obsadit klíčovou funkci.

Diplomaté dál za možnou součást rodící se případné dohody považují volbu zástupců EPP do funkce předsedy europarlamentu, kam by měl zamířit Manfred Weber, a do vedení samotné Evropské rady. Její řízení by tak po Tuskovi mohla převzít Kristalina Georgievová z Bulharska.

Na evropské liberály by při takovém modelu zbylo křeslo šéfa či šéfky unijní diplomacie, ať už by do něj usedl končící belgický premiér Charles Michel nebo dosavadní komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová z Dánska. Několik diplomatů ale při popisování těchto možností před novináři opakovaně zdůrazňovalo, že vše jsou jen varianty, které se mohou měnit.