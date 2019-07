AfD otáčí? Důraz bude strana klást na ekologická témata

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD) hodlá klást do budoucna mnohem větší důraz na ekologická témata. Po víkendovém uzavřeném jednání poslanců strany to dnes oznámil místopředseda parlamentní frakce Peter Felser, informovala agentura DPA. Zákonodárci se měli původně od pátku do neděle radit v polském Štětíně, hotel ale na poslední chvíli rezervaci německých politiků zrušil.