Na zahradě v Londýně našli mrtvého muže, patrně spadl z letadla

Tělo bylo nalezeno ve Claphamu na jihozápadě Londýna v neděli krátce před 16:40 SELČ. Podle policie muž zřejmě vypadl z podvozku letadla Kenya Airways.

Úřady později ve spodní části letounu, kde se muž zřejmě skrýval, objevily tašku, vodu a trochu jídla. Policie označila smrt muže za podezřelou a nařídila pitvu. Společnost Kenya Airways uvedla, že letadlo prošlo kontrolou a nebyly objeveny žádné škody.

Mluvčí aerolinek označil ztrátu života muže za smutnou událost a vyjádřil soustrast. "Kenya Airways úzce spolupracuje s příslušnými úřady v Nairobi a v Londýně, které případ vyšetřují," řekl a doplnil, že 6840 kilometrů dlouhý let trvá osm hodin a 50 minut.

Britský bulvární deník Daily Mail s odvoláním na sousedy napsal, že majitel domu si na zahradě užíval teplého letního počasí, když pouhých několik kroků od něj dopadl muž na zem. Majitel domu byl podle sousedů velmi otřesen a okamžitě volal policii.

Není to poprvé, co z letadla přistávajícího na Heathrow vypadl člověk. V červnu 2015 bylo na střeše domu v Richmondu objeveno tělo mrtvého muže a další muž v kritickém stavu; oba se schovávali v letounu společnosti British Airways, který přilétal z Johannesburgu. Tělo v podvozku letounu bylo objeveno na letišti také v srpnu 2012. Tehdy šlo o let z Kapského Města.