V4 brojí proti Timmermanovi. Babiš do čela eurokomise prosazuje lidovce

Summit EU dnes dopoledne v Bruselu pokračuje, už nyní se koná řada přípravných setkání, včetně koordinační diskuse právě zemí Visegrádu. Babiš, kterého večer čeká v Česku jednání s prezidentem Milošem Zemanem o vládě, byl dnes "celkem optimistický" ohledně výsledku jednání.

Arrival and doorstep #CZ #Babiš at the Special meeting of the European Council #EUCO on 2 July 2019, in #Brusselshttps://t.co/j2fG2lKaUH