Šrumec před europarlamentem. Tisíce lidí demonstrují za katalánské separatisty

Podle francouzské policie se demonstrace před budovou EP dnes účastní asi 4000 lidí, uvedl katalánský deník La Vanguardia. Podle něj ale francouzská policie čeká během dne až dvojnásobný počet demonstrantů. Puigdemont a Comín jsou nyní podle katalánského deníku v Německu, kousek od francouzských hranic, a zvažovali, zda mají na manifestaci také přijít. Podle katalánských médií se ale už rozhodli vrátit se do Bruselu, kde pobývají od konce roku 2017.

Great speech @mattcarthy. Thank you in the name of more than 2,2 million people who voted for us! @junqueras @toni_comin #OmplimEstrasburg #FreeTothom https://t.co/6BqjmPXr7c