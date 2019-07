Záchrana migrantů je válečný akt? Historik poukázal na zásadní spor o budoucnost Evropy

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

Po dvoudenním čekání na povolení k zakotvení v italské Lampeduse humanitární loď Sea-Watch 3 převážející čtyři desítky libyjských migrantů zachráněných z chatrného člunu ve Středozemním moři odmítla pokyny a uplynulou sobotu vplula do přístavu, připomíná historik Andrea Mammone z University of London. V komentáři pro server Washington Post dodává, že krátce poté byla zatčena kapitánka lodi, Němka Carola Racketeová, a dle svého právníka byla obviněna z "kladení odporu vojenskému plavidlu", za což jí hrozí 10 let za mřížemi.