Dalo se katastrofě na Dunaji zabránit? Nové informace o potopení parníku Hableany

Na Mořské panně se 29. května večer za špatného počasí vydalo na vyhlídkovou plavbu po Dunaji 33 jihokorejských turistů. Loď obsluhovala dvoučlenná maďarská posádka. Po kolizi se z ní podařilo zachránit jen sedm pasažérů. Postupně byla nalezena těla 26 obětí, dva Jihokorejci se dál pohřešují.

10 hours of the pullout of '#Hableány' ship in 1 minute by @volgyiattila. The boat had a fatal #accident with #SouthKorean tourists on board on 29.05.2019 in #Budapest, #Hungary.https://t.co/kn0KE7I0tH