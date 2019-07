Německo přijme třetinu uprchlíků z lodi Sea-Watch, na kapitánku se už vybraly miliony

Kapitánka lodi do přístavu na italském ostrově Lampedusa vplula bez povolení v noci na sobotu. Učinila tak po více než dvou týdnech čekání na moři v momentě, kdy podle ní podmínky na palubě přestaly být únosné. Italské úřady ji poté zadržely a plavidlo zabavily.

Ženě hrozí pokuta až 50.000 eur (1,3 milionu Kč) a trest až 15 let vězení za pašeráctví lidí. Další až desetiletý trest Racketeová může dostat za to, že při vplutí do přístavu podle italské strany přimáčkla k přístavní hrázi člun policistů.

We are amazed by the large-scale mobilisations all over #Europe that demand the release of #CarolaRackete. However, whoever demands her release should also call for the freedom of thousands who are confined in horrible camps in #Libya and elsewhere!#Freepassage https://t.co/5eRnxldB7Z