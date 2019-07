Poprask v europarlamentu: Farage a spol. se při hymně EU otočili zády, sklidili kritiku

Farageova nová formace se v květnových volbách ziskem 29 křesel stala vůbec nejsilnější ze všech 190 národních stran, které mají v EP své zástupce. Celá skupina se během úvodního ceremoniálu beze slova otočila a dala najevo svůj odmítavý postoj k setrvání Británie v EU.

"Pokud to tak chcete brát, byl to velmi tichý akt vzdoru," komentoval Farage akci v rozhovoru s televizí Sky News. Strana podle něho o své přítomnosti v EP dala viditelně vědět hned první den.

Další politici volili většinou kritická slova. "Je to otázka respektu. Neznamená to, že nutně musíte sdílet hodnoty Evropské unie. Když slyšíte hymnu jiné země, postavíte se," pokáral je Tajani, který jako minulý šéf předsedá zasedání EP až do středeční volby nového vedení.

Vůdce konkurenčních britských labouristů v europarlamentu Richard Corbett označil gesto Farage a spol. za "trapné". "Opravdu je lidé zvolili kvůli tomuhle?," ptala se na twitteru europoslankyně zelených Catherine Rowettová, podle níž byl čin politiků brexitové strany "hloupý a plný zlosti".

