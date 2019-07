Důsledky divokého brexitu? Johnson a Hunt se přou, děsivou vizi nastínil Hammond

Oba kandidáti dnes vystoupili před členy Konzervativní strany na mítinku v Belfastu v Severním Irsku, kde by byl brexit bez dohody v důsledku propojenosti podnikání s Irskou republikou citelnější než v jiných částech země. Podle Johnsona by se ale lidé neměli tohoto vyústění "děsit". Bývalý londýnský starosta dodal, že velkou část "negativity" kolem odchodu z EU bez dojednaných podmínek vnímá jako přitaženou za vlasy.

Hunt ale dnes v rozhovoru s televizí ITV přiznal, že odchod bez dohody by měl "vážný dopad". "Pro Severní Irsko by bylo nekonečněkrát lepší dosáhnout (brexitové) dohody," uvedl předtím před severoirskými straníky. V květnu navíc Hunt snahu prosazovat na podzim "nespořádaný" brexit označil jako politickou sebevraždu Konzervativní strany.

zdroj: YouTube

Narážel tím na druhý zásadní aspekt takového vývoje, tedy to, že by se takový krok zřejmě setkal s velkým odporem v dolní komoře parlamentu a mohl by vést k pádu vlády a předčasným volbám. Dolní sněmovna dala na začátku roku opakovaně najevo, že brexit bez dohody v ní nemá většinovou podporu. Není však jasné, jakými prostředky proti němu budou moci v příštích měsících poslanci zakročit nebo jak daleko by v tomto ohledu byli ochotni zajít konzervativní zákonodárci, pokud by krajní variantu prosazoval nový premiér.

Hunt po vystoupení v Belfastu řekl agentuře Reuters, že parlament může brexit bez dohody zablokovat. Johnson, který slibuje "za každou cenu" vyvést Británii z EU bez dalšího odkladu, zatím otázky ohledně možných komplikací v Dolní sněmovně odráží s tím, že si poslanci uvědomují nutnost dotáhnout brexit do konce. Na otázku, jak by si v pozici premiéra poradil s odpůrci z poslaneckých lavic, dnes odpověděl, že by je "zahrnul láskou".

Jedním z takových odpůrců by mohl být i současný ministr financí Philip Hammond, který dlouhodobě varuje před ekonomickými důsledky brexitu bez dohody. "Nevěřím, že odchod bez dohody by byl v zájmu této země, a udělám vše, co mohu, abych zajistil, že se odchodu bez dohody vyhneme," řekl dnes v Dolní sněmovně. Nevyloučil přitom ani podporu opozičního návrhu na vyslovení nedůvěry vládě.

Hammond zároveň varoval, že brexit neošetřený "rozvodovou" dohodou by mohl státní pokladnu přijít na 90 miliard liber (přes 2,5 bilionu Kč). Vycházel přitom z listopadové vládní analýzy odhadující vývoj britské ekonomiky do roku 2035 při různých podobách brexitu. Vláda tehdy uvedla, že britský hrubý domácí produkt by byl v dlouhodobém horizontu po odchodu bez dohody o 6,3 až devět procent menší, než kdyby Británie zůstala v EU.