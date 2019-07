Nový "prezident" EU? Tuska má nahradit Charles Michel, zastánce liberalismu

Belgickým premiérem se Charles Michel stal v říjnu 2014. Koalici tehdy vytvořily čtyři strany: tři vlámské - separatistická Nová vlámská aliance (NV-A), křesťanští demokraté (CD&V), liberální OpenVLD - a Michelovo valonské Reformní hnutí (MR). Michel se tehdy stal ve svých osmatřiceti letech nejmladším premiérem Belgie od roku 1845.

Před nástupem do čela vlády byl od prosince 2007 do února 2011 ministrem spolupráce a rozvoje v několika belgických kabinetech. V únoru 2011 byl zvolen do čela liberální valonské strany Reformní hnutí (MR). V jejím čele byl až do nástupu do premiérského křesla v roce 2014.

Jako premiér prošel nejtěžší zkouškou po teroristických útocích v Bruselu v březnu 2016, které si vyžádaly 32 obětí. Po útocích dali k dispozici své funkce belgičtí ministři vnitra a spravedlnosti, protože Belgie nedostatečně zareagovala na turecké varování o některých pachatelích útoku, které Turecko několikrát vyhostilo. Kvůli kritice bezpečnostních opatření na bruselském letišti, které bylo jedním z terčů krvavých atentátů, podala demisi i ministryně dopravy. Vláda ale nakonec tuto zkoušku přestála a Belgie poté rozšířila účast na bombardování pozic hnutí Islámský stát (IS), které se k útokům přihlásilo.

Loni v prosinci Michel oznámil demisi, když opozice navrhla vyslovit jeho vládě nedůvěru. Předtím vedl týden menšinový kabinet, protože původní koalici kvůli neshodám ohledně podpoření migračního paktu OSN opustila největší strana, Nová vlámská aliance. Michel již předtím řekl, že migrační pakt využívají některé politické strany "k šíření lží a nepravd". "Má země ale bude na správné straně," prohlásil.

Belgický král Philippe poté Michela pověřil, aby jeho vláda zemi spravovala až do řádných voleb, které se konaly letos v květnu. V nich zvítězila N-VA se ziskem 25 mandátů, Michelovi liberálové mají 14 mandátů. Kdy bude znám Michelův nástupce, není jasné.

Michel, otec tří dětí, se narodil 21. prosince 1975 v Namuru v rodině Louise Michela, který byl v letech 1999 až 2004 ministrem zahraničí a v letech 2004 až 2009 evropským komisařem pro rozvoj a humanitární spolupráci. Studoval právo v Bruselu a v Amsterodamu, v roce 1995 se stal ve dvaceti letech advokátem.

Již v 16 letech vstoupil do strany Mladí liberálové v Jodoigne, brabantského města, kde byl jeho otec od roku 1983 starostou. V roce 1994 Charlese Michela zvolili radním provincie Valonské Brabantsko. V roce 1999 jej zvolili do belgického parlamentu, v roce 2000 se stal ministrem vnitra v místní vládě Valonska - ve věku 25 let to byl nejmladší ministr v historii belgického království. Od roku 2006 byl starostou města Wavre.