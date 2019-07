Babiš podporuje von der Leyenovou: Zná Česko, mnohem lepší volba než Timmermans

Babiš to řekl na tiskové konferenci po skončení rekordně dlouhého summitu, který začal už v neděli v podvečer a právě kvůli dlouhým "bojům o Timmermanse" se protáhl až do dnešního večera. Český premiér jej nakonec absolvoval celý, kvůli debatě o budoucnosti Evropy v příštích pěti letech nakonec zřejmě až na čtvrtek posunul významné domácí politické jednání v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem a šéfem koaličních sociálních demokratů Janem Hamáčkem.

"Pro nás je důležité to, že jsme - Česko a země Visegrádu společně s Itálií - zabránili prosazení spitzenkandidáta. Od začátku jsme tento systém kritizovali, odmítáme jej. A nakonec jsme byli úspěšní," prohlásil Babiš.

Another #EUCO day, another #TeamALDE meeting to coordinate strategy for #TopJobs. Hope the situation will be deblocked today and that we can find a broad consensus. pic.twitter.com/1vMkQKMzg2