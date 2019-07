Kapitánka lodi Sea-Watch je na svobodě. Představuje nebezpečí, vyhostit, hřímá Salvini

Jednatřicetiletá kapitánka lodi Sea-Watch 3 se 40 zachráněnými migranty na palubě v noci na sobotu zakotvila po více než dvou týdnech čekání na moři bez povolení do přístavu na italském ostrově Lampedusa. Italské úřady ji poté zadržely, uvalily na ní domácí vězení a plavidlo zabavily.

Racketeové za její čin hrozí pokuta až 50.000 eur (1,3 milionu Kč) a trest až 15 let vězení za pašeráctví lidí. Další až desetiletý trest může dostat za to, že při vplutí do přístavu podle italské strany přimáčkla k přístavní hrázi policejní člun a ohrozila životy čtyř členů jeho posádky.

We are relieved our captain is free! ❤️🚀 There were no grounds to keep her arrested, as here only 'wrongdoing' was to enforce human rights on the Mediterranean and to take responsibility where none of the European governments did. #FreeCarola #FreeCarolaRackete #CarolaRackete