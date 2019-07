Neonacisty v Německu čeká další nealkoholický festival, policie obšancuje i benzínky

Podmínky v Themaru budou ale o něco příznivější. V pátek na úvod dvoudenního festivalu bude povolené alespoň pivo s nízkým obsahem alkoholu, konkrétně do 2,7 procent. V sobotu ale bude zakázáno i toto lehké pivo.

Policie se ale očividně rozhodla stávající opatření přitvrdit, protože si pronajala nedalekou benzinovou pumpu, kde se při minulých koncertech neonacisté alkoholem vždy zásobovali.

Kein Bier für Rechte: Thüringer Polizei mietet vor Rechtsrock-Konzert in #Themar Tankstelle in der Nähe an. "Die Tankstelle ist das Hauptquartier der Polizei und zur Getränkeversorgung von Neonazis nicht zugänglich", so Innenminister Maier.