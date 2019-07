Merkelová prohrála. EU by si zasloužila víc demokracie, komentuje tisk výsledky summitu

"Zůstává pocit, že (premiéři a prezidenti EU) obešli všechny evropské voliče, kteří dali hlas některému z takzvaných spitzenkandidátů, aby dosáhli zvolení předsedy Evropské komise demokratickým způsobem," napsal rakouský list Kurier. Takzvaní spitzenkandidáti, tedy lídři evropských stran pro europarlamentní volby nakonec žádnou z vrcholných funkcí nezískali.

Výběr německé ministryně obrany Ursuly von der Leyenové, která má být nástupkyní Jeana-Claudea Junckera v čele EK, označil list za překvapivý, neboť k dispozici byla "řada jiných, kompetentnějších kandidátů, kteří dřeli v předvolebním boji". Výběr von der Leyenové, jež je přesto "nepochybně kompetentní", tak podle listu Kurier zanechává "pachuť". "Zůstává pocit, že by EU snesla dávku demokratizace," dodává rakouský deník.

Také podle rakouského listu Die Presse by mělo rozhodování v EU být demokratičtější. V současné EU je totiž podle něj myslitelné obejít při rozhodování přímo volený Evropský parlament, nemyslitelné ale je obejít francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německou kancléřku Angelu Merkelovou. "Tento poznatek uplynulých dní je z demokratického hlediska na pováženou," napsal list.

Zároveň ovšem podle něj není na obzoru žádná alternativa francouzsko-německého motoru EU, ostatní státy se totiž stále nedokázaly dostatečně emancipovat. "Následek: kvalita Evropské unie zůstává v dobrých i zlých časem závislá na tomto duu," napsaly rakouské noviny.

Ačkoli se předsedkyní Evropské komise stane Němka, členka Křesťanskodemokratické unie (CDU) a dlouhá léta blízká spolupracovnice Angely Merkelové, považuje nizozemský list De Volkskrant německou premiérku za hlavní poraženou. "Nejvíce prohrála spolková kancléřka Angela Merkelová," napsal.

zdroj: YouTube

"Ursula von der Leyenová je pro Merkelovou hořkou pilulkou, Macronovým "dárečkem", protože on jméno von der Leyenové vnesl do hry," uvedl dále nizozemský list. Jmenování ministryně obrany do čela Evropské komise se hrubě nelíbí německé sociální demokracii, koaličnímu partneru Merkelové CDU, právě proto se kancléřka při závěrečném hlasování na summitu jako jediná zdržela hlasování, napsal De Volkskrant, který zároveň označil systém takzvaných spitzenkandidátů za "pohřbený".