Německá média propírají summit EU: Jedna vítězka, mnoho poražených

"Hezké, že se do křesla v čele Evropské komise má poprvé usadit žena. Ale pouze to je to nejpozitivnější, co se o tomto povedeném kousku dá říct," je přesvědčen list Neue Osnabrücker Zeitung. "Fakt, že má ministryně obrany Ursula von der Leyenová nahradit Jeana-Claudea Junckera vysílá fatální signál," pokračuje deník, podle něhož se principu spitzenkandidátů, který se postaral o vyšší volební účast v hlasování do Evropského parlamentu, politici osmadvacítky vzdali, aniž by museli.

To, že v čele Komise nestane někdo, kdo vedl kandidátku ve volbách do Evropského parlamentu, kritizuje i komentátor veřejnoprávní televize ARD, podle něhož se kvůli tomu mohou voliči cítit podvedeni. V Bruselu to ale podle něj není nic nového. "Je to největší zklamání, kterého se EU po těchto evropských volbách mohla dočkat," míní.

Samotný výběr von der Leyenové do čela EK a šéfky Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeové do čela Evropské centrální banky (ECB) hodnotí komentátor jako skvělý strategický tah z pohledu německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kteří se tak znovu dokázali prosadit. Je podle něj ale otázkou, jestli von der Leyenová vůbec projde v Evropském parlamentu.

Stejně to vidí i server Spiegel Online, podle kterého je hněv europoslanců velký, právě kvůli tomu, že prezidenti a šéfové vlád zemí EU nebrali ohled na princip spitzenkandidátů, který měl vést k větší demokratizaci unie. "Čelní představitelé parlamentu navíc stále znovu tvrdili, že do čela Komise zvolí jen jednoho ze spitzenkandidátů. Teď se ukáže, jak vážně to mysleli - a možná také, jak vážně je do budoucna možné ještě Evropský parlament brát," konstatuje server v textu nazvaném "Jedna vítězka, mnoho poražených".

Jinak to vidí komentátor listu Süddeutsche Zeitung, podle něhož lídři zemí osmadvacítky prokázali, že jsou schopni dohody, což je zásadní. Německou ministryni obrany označuje za kompromisní kandidátku, která dává smysl jen v kombinaci s dalšími navrženými osobnostmi. I Süddeutsche Zeitung ale připouští, že by se určitě našli větší experti než šedesátiletá politička, která už má v rámci německého kabinetu svůj zenit za sebou.

Toto přesvědčení sdílí i deník Die Welt, podle něhož si po nominaci von der Leyenové oddechne především německá armáda, i proto, že vztah ministryně a části jejího vedení byl v posledních letech napjatý.