Nové vedení EU zkomplikuje brexit? Michel v minulosti tvrdě napadal Brity

Michela označuje FT za jednoho z nejhlasitějších kritiků způsobu, jakým se britští politici s výsledkem tři roky starého referenda o členství v EU vypořádávají. "Tohle rozhodnutí je de facto určitá forma černé díry. Co bude dál? Nemají ani dost odvahy na to, aby vedli a řekli, jaký bude kurz," řekl deníku belgický premiér v červenci 2016.

To be appointed President of #EUCO is a great responsibility and a task I will fulfill with commitment.



A united #Europe with respect for national diversity is my objective.



Solidarity, freedom & mutual respect are the core of the European Union. I will uphold those values. pic.twitter.com/CLBMDaeVu6