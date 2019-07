Vyhrála Evropa, reaguje Macronova tajemnice na summit. Zkritizovala ega politiků

"Vyhrála Evropa," prohlásila de Montchalinová v rozhovoru s rádiem France Inter. "V určitém okamžiku byl na Evropu dost smutný pohled... noc, kdy se jistý počet lídrů domníval, že Evropská rada je tím pravým místem pro vyřizování vnitřních sporů, jejich národních problémů a jejich egoistických rozepří," kritizovala státní tajemnice, která v březnu převzala pravomoci ministryně pro evropské záležitosti po Nathalii Loiseauové.

Mimořádný summit, který se zabýval obsazením vrcholných postů v EU, začal v neděli večer a po více než 18 hodinách jej v pondělí krátce po poledni předseda Evropské rady Donald Tusk přerušil do úterý, aniž by předsedové států a vlád dosáhli dohody. Původní plán jmenovat do čela Evropské komise Nizozemce Franse Timmermanse zablokovaly země visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a Itálie.

V úterý se pak lídři domluvili, že se předsedkyní Evropské komise stane německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, předsedou Evropské rady belgický premiér Charles Michel, šéfem unijní diplomacie španělský ministr zahraničí Josep Borrell a šéfkou Evropské centrální banky (ECB) Francouzska Christine Lagardeová, která dosud řídila Mezinárodní měnový fond.

Les cinq personnalités désignées aujourd’hui se sont toujours illustrées par leur engagement extrêmement fort en faveur de l’Europe. Ce profond renouvellement reflète les nouveaux équilibres politiques qui ont émergé suite aux élections européennes. pic.twitter.com/qhgxiVZEKS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 2. července 2019

De Montchalinová dnes odmítla, že by konečný kompromis byl vítězstvím německé kancléřky Angely Merkelové. "Nemyslím, že kdokoli vyhrál nebo že by byl kdokoli poražený," řekla. "Angela Merkelová se potýkala s řadou těžkých věcí: Evropská lidová strana nebyla jednotná, v neděli večer byla rozpolcená," dodala státní tajemnice. Zároveň připustila, že volbu Christine Lagardeové do čela ECB nebude řada Němců nutně vnímat jako vítězství své země.