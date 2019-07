Kapitánce záchranářské lodě Sea-Watch vyhrožovali, musí se skrývat

"Carole vyhrožovali," řekl mluvčí německé neziskové organizace Sea-Watch. "Z toho důvodu jsme ji přemístili na tajné místo," dodal. Žena v Agrigentu v následujících dnech absolvuje druhý výslech, tentokrát kvůli vyšetřování napomáhání nelegální migraci. Prokuratura z toho důvodu nejméně do 9. července pozastavila příkaz k jejímu vyhoštění.

Racketeová označila rozhodnutí soudce Alessandra Velly za "velké vítězství solidarity vůči migrantům a proti kriminalizaci těch, kteří jim chtějí pomáhat". Soudce Vella rozhodl, že kapitánka neporušila zákon, když prolomila námořní blokádu, protože dopravením zachráněných migrantů do přístavu vykonávala svou povinnost chránit lidské životy.

Úterní rozhodnutí soudce Velly podle listu la Repubblica stanovuje zásadní principy, kterými se mohou řídit další neziskové organizace, které se účastní záchranných operací ve Středozemním moři. Například španělská Proactiva Open Arms, italská iniciativa Mediterranea či německá Sea-Eye.

Uzavření přístavů a teritoriálních vod se podle rozsudku na humanitární lodi nedají aplikovat. Plavidla, která zachraňují migranty, nelze podle soudu považovat za ohrožení národní bezpečnosti a kapitán má povinnost zachráněné dopravit do bezpečí. Soudce Vella dodává, že porušení tohoto zákazu je navíc správní přestupek, nikoli trestný čin.

#FreeCarola continued: "I would like to stress that the whole crew of the #SeaWatch3 made this possible. Even though the attention is on me, it was as a team that we rescued the people, took care of them and brought them to safety." #DefendSolidarity ❤️🚀 pic.twitter.com/BBEuKAEaYV