Novým šéfem europarlamentu je Sassoli, už oznámil své priority

Sassoliho vedle socialistů podpořila i část poslanců nejsilnější skupiny lidovců a někteří liberálové. Třiašedesátiletý politik italské Demokratické strany ve svém úvodním projevu prohlásil, že EU musí brát ohled na rozdílnost svých jednotlivých regionů.

"Nejsme lepší či horší, jsme jen jiní. A měli bychom být na svou rozdílnost hrdí," řekl europoslancům nový předseda.

David Sassoli (S&D, Italy) has been elected the new president of the European Parliament. Find out more about him here ➡️https://t.co/QAXg7RdelA pic.twitter.com/rCqacVwrM7