Itálie za rok zabránila v zakotvení 19 lodím s 2500 migranty

Zpráva přichází jen několik dnů po krizi kolem lodi Sea-Watch 3, jejíž kapitánka Carola Racketeová po více než dvou týdnech čekání na moři vplula bez povolení do přístavu na italském ostrově Lampedusa. Italské úřady na ni poté uvalily domácí vězení a plavidlo zabavily, nyní už je kapitánka na svobodě. Případ vyvolal v Německu i jinde v Evropě silnou odezvu mezi politiky, podle nichž zachraňování životů nemůže být kriminalizováno.

MSF italské úřady kritizovala s tím, že "kriminalizace" záchrany migrantů ve Středozemním moři prodlužuje utrpení už beztak trpících lidí. Přístup italského státu navíc odrazuje obchodní a vojenské lodě, aby zachraňovaly migranty, kteří se dostanou do nouze.

Od začátku letošního roku operovaly lodě nevládních organizací ve Středozemním moři podle MSF pouze po dobu 60 dnů. "Každá šestá cesta migrantů se odehrála v době nepřítomnosti lodí nevládních organizací ve Středozemním moři," uvedl mluvčí organizace v Itálii Marco Bertotto.

Organizace dále uvedla, že 60 procent migrantů, kteří vyrazili do Itálie od libyjských břehů bylo zachyceno libyjskou pobřežní stráží a vráceno zpět do země. Libye, zmítaná už několik let občanskou válkou, přitom pro ně není bezpečným útočištěm. O tom podle MSF svědčí i dnešní nálet, který zasáhl detenční středisko pro migranty v Tadžuře na předměstí Tripolisu a který si vyžádal nejméně 44 obětí.

Italská vláda argumentuje tím, že její restriktivní opatření vedla ke snížení počtu pokusů o nelegální vstup do země, a tím i ke snížení migrantů v zemi, která se v dřívejších letech potýkala s velkou migrační vlnou. Podle statistik UNHCR letos připlulo do Itálie 2755 migrantů, za celý loňský rok jich bylo 23.370 a o rok dříve dorazilo do Itálie přes moře 119.370 běženců.