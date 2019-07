Německá SPD jako na obrtlíku. Spor o von der Leyenovou by vládu položit neměl

Přesvědčení, že navržení von der Leyenové bez předchozího souhlasu německé vlády je porušením koaličních pravidel a důvodem, aby SPD vládu opustila, dal ve středu najevo bývalý šéf sociálních demokratů Sigmar Gabriel.

Dreyerová, která SPD dočasně vede spolu s dvojicí dalších politiků, to tak ale nevidí. "Nepůjdu tak daleko, protože nemohu paní Merkelové předhazovat, že by se nechovala podle koaliční smlouvy," řekla Dreyerová na adresu kancléřky, která se jako jediná při hlasování o nominaci von der Leyenové v Evropské radě zdržela, a to právě proto, že neměla souhlas sociálních demokratů.

China diplomat already nostalgic for @junckerEU:“Juncker has been vy careful in treading a fine balance in criticising China’s economic policies w/o going too far on our politics & human rights.” Unlikely #Ursulavonderleyen attend PRC Marx statue unveiling https://t.co/3f6a241vHw pic.twitter.com/VXp2IfDzWq