"Genderová vyváženost." Tusk vyzval europoslance, aby podpořili von der Leyenovou

"Vůbec poprvé jsme docílili dokonalé genderové vyváženosti na vrcholných pozicích...Je to změna k lepšímu," prohlásil Tusk na dnešním jednání ustavující schůze europarlamentu ve Štrasburku. Europoslance by tato pozitivní změna měla "inspirovat k jejich rozhodnutím" při hlasování o německé političce, která před EP předstoupí v polovině července.

For the first time, we achieved perfect gender balance in the top positions. Europe is not only talking about women, it is choosing women. I hope this will inspire many girls and women to fight for their beliefs and passions. I hope it will inspire the EP in its decisions.